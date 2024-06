Si sblocca Buongiorno al Napoli? Decisivo un grande amico di Conte

Calciomercato Napoli - Il Torino ha scelto il suo nuovo allenatore. Nelle ultime ore è arrivato il comunicato ufficiale che riguarda la scelta fatta di salutare Ivan Juric dopo tre anni e scegliere una nuova guida tecnica. Arriva dopo un anno straordinario al Venezia e dopo che per anni ha collaborato con Antonio Conte.

Calciomercato: Buongiorno-Napoli, si sblocca?

Intanto, proprio con il Torino il Napoli sta trattando per Alessandro Buongiorno, che è l'uomo scelto da Conte e Manna per rinforzare la difesa. C'è una distanza tra domanda e offerta di 10 milioni di euro (35 offerti dal Napoli e 45 richiesti dal Toro), mentre con il giocatore secondo le ultime notizie sembra già essere raggiunta l'intesa contrattuale per un quinquennale fino al 2029.

Nelle ultime ore è arrivata un'ufficialità importante per il Torino che ha salutato Juric e scelto come nuovo allenatore Paolo Vanoli, storico collaboratore di Antonio Conte in tutte le sue avventure con l'Italia, Chelsea e Inter. Oggi arriva dopo una promozione con il Venezia e ora è proprio con il suo arrivo che, visti i rapporti di grande amicizia, può arrivare l'ok decisivo nelle prossime settimane del nuovo allenatore granata e favorire per il passaggio di Buongiorno al Napoli.