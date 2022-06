Settimana decisiva per il rinnovo di Meret! Se continueranno a non arrivare segnali da Ospina...

In casa Napoli bisogna capire quale sarà il prossimo portiere titolare, perchè c'è David Ospina in scadenza di contratto ed Alex Meret con l'accordo in scadenza nel 2023. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rinnovo Meret, dipende da Ospina

Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna del quotidiano, questa può essere una settimana decisiva per il rinnovo di Alex Meret:

"Se continueranno a non arrivare segnali da David Ospina, il Napoli si siederà a tavolino con gli agenti del portiere friulano per definire il nuovo accordo (l’attuale scade nel 2023). Da valutare anche il vice (Salvatore Sirigu in pole) e il terzo (Nikika Contini al rientro)"

