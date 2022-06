Schira: "C'è anche Petagna nella lista dei desideri del Torino per sostituire Belotti: quattro i nomi valutati"

Calciomercato Napoli - C'è anche Andrea Petagna nella lista dei desideri del Torino, per sostituire Anfre Belotti. L'attaccante azzurro avrebbe chiesto a De Laurentiis e Giuntoli la cessione, per tornare a giocare con continuità in un altro club di Serie A. Per questo, si sta cercando una nuova soluzione per l'ex Spal e Atalanta. Fra queste, c'è anche l'ipotesi granata.

Andrea Petagna

Petagna-Torino, news calciomercato Napoli

A confermare l'interesse del Torino per Petagna, ci sono le parole dell'esperto di mercato de Il Giornale, Nicolò Schira: