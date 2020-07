Scambio Milik-Bernardeschi, Tuttosport: il carisma di Gattuso potrebbe convincere l'esterno ad accettare Napoli!

Ultime mercato Napoli - Arkadiusz Milik alla Juventus e Federico Bernardeschi al Napoli. Lo scambio è ancora lontano dalla chiusura, ma qualcosa continua a muoversi sottotraccia come racconta Tuttosport:

"Il Napoli ha capito che Milik ha un desiderio in testa: raggiungere Sarri. Allo stesso tempo alla Continassa hanno capito che il Napoli è disposto a parlarne per soldi o per Bernardeschi, pallino di Gattuso. E secondo i ben informati il carisma del tecnico potrebbe convincere lo juventino a prendere in considerazione l’ambizioso progetto dei vincitori dell’ultima Coppa Italia"