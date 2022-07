Sportitalia - Scamacca vicino al West Ham per oltre 40 milioni! Salta Broja?

Ultime calciomercato. Futuro in Premier League sempre più vicino per Gianluca Scamacca. Il centravanti del Sassuolo, in passato accostato anche al Napoli, è infatti ad un passo dall'approdo al West Ham.

Scamacca al West Ham, salta Broja

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, in queste ore ci sono dei contatti diretti tra la dirigenza neroverde ed il club inglese: si lavora su una cifra di superiore ai 40 milioni e si è sulla buona strada per chiudere. Questa operazione potrebbe invece rallentare o far saltare quella di Broja (anche lui piace molto al Napoli) che era vicino ad approdare agli Hammers dal Chelsea per oltre 30 milioni.