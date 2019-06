Sarri-Juventus, domani il via libera dal Chelsea: entro giovedì l'annuncio ufficiale

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico ex Napoli ha proseguito i suoi contatti con i dirigenti bianconeri nel weekend tramite l'intermediario Ramadani che ha costruito un asse Londra-Torino. Quest'ultimo ha mediato tra Abramovic e Agnelli convincendo il primo a liberare Maurizio Sarri senza il pagamento dei 5.5 milioni di euro.

Sarri alla Juventus: annuncio ufficiale entro giovedì

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, entro domani Maurizio Sarri riceverà il via libera da parte del Chelsea che lo libererà e che non è stati mai convinto di tenerlo anche dopo la vittoria dell'Europa League. I Blues punteranno su Lampard che resta il primo della lista. La Juventus, poi, annuncerà ufficialmente Sarri come successore di Allegri tra mercoledì e giovedì.