Sarri alla Juve, Sky azzarda lo schema: "Pronto il 4-3-3 con Dybala, due esclusi eccellenti in attacco" [GRAFICO]

Salutato Allegri, in conferenza e allo Stadium, per la prossima stagione avanza Maurizio Sarri, che ad oggi è il candidato più forte. Il Chelsea, inoltre, avrebbe ormai già deciso di cambiare allenatore ed avrebbe 'prenotato' Lampard. Dietro Sarri, sul taccuino bianconero, c'è Simone Inzaghi che gode della stima di Paratici e Nedved. Per il dopo-Allegri, la Juventus aveva provato anche ad arrivare a Mauricio Pochettino, ma nel contratto che lo lega al Tottenham non ci sono clausole e Levy (il presidente degli Spurs) non ha intenzione di liberarlo (tranne che per cifre altissime e comunque tutte da negoziare). Il terzo nome, in seconda fila e più staccato rispetto agli altri, è quello di Mihajlovic. Già seguito in passato, non è una soluzione da escludere totalmente, ma al momento non è in pole.

Sky - La Juventus di Sarri