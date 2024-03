Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, commenta così la situazione Traroé tramite il proprio profilo su X:

"Il Napoli si prende ancora del tempo per decidere come procedere con il diritto di riscatto di Hamed Traoré dal Bournemouth. Anche la situazione dell’allenatore sarà cruciale per prendere la decisione finale o provare a negoziare tra i club".

La cifra concordata tra Napoli e Bournemouth per l'eventuale riscatto di Traoré è di 25 milioni.