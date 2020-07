Roma su Milik? Gazzetta: i giallorossi hanno la contropartita per convincere il Napoli e superare altri tre club per il polacco

Calciomercato Napoli - La trasformazione in casa Roma di Dzeko in Milik ha bisogno di diversi agenti e tanta buona volontà. Secondo la Gazzetta dello Sport la Roma e il Napoli potrebbero vedere i loro centravanti cambiare posizione come pedine sulla scacchiera:

"La Roma si è già guardata intorno e il gradimento è caduto su Milik, costa sulla carta circa 50 milioni. I giallorossi conterrebbero di ridurre le pretese, inserendo nella trattativa Under. Il problema è che il polacco è nel mirino anche di Juve, Atletico Madrid e Tottenham, che potrebbero offrire ingaggi più elevati, e proprio per questo al momento la Roma sembra partire dietro"