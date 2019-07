L'ipotesi Madrid per Hysaj si allontana. Ma si avvicina la Roma che ha chiuso per Jordan Veretout, il cui agente, Mario Giuffredi, ha parlato con il club giallorosso anche del terzino albanese di proprietà del Napoli. Un primo approccio in cui la dirigenza ha manifestato interesse. Nei giorni scorsi, riferisce Sky Sport, c'è stata anche una telefonata con il Napoli.