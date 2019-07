Rog-Cagliari, il retrosena: il Ds Carli se ne innamorò visitando Sarri

Calcio mercato Napoli - L'edizione odierna di TuttoSport a firma Raffaele Auriemma ricostruisce il passaggio del centrocampista croato Marko Rog al Cagliari calcio.

Saluterà oggi il Napoli, invece, Marko Rog. Ieri sera ha salutato i compagni di squadra, offrendo la cena anche per festeggiare il suo 24esimo compleanno. Oggi saranno definiti gli ultimi dettagli dell’accordo e il croato lascerà Dimaro per trasferirsi a Milano, dove il Cagliari gli farà svolgere le visite mediche di rito. La formula dell’accordo è: il Napoli cede Rog in prestito al Cagliari per 2 milioni, con l’obbligo di riscatto per i sardi tra un anno a 13 milioni, in più al Napoli sarà riconosciuta una percentuale sulla vendita futura, ma solo se sarà superiore a 15 milioni di euro. Lo ha fortemente voluto a Cagliari il ds Carli, che si è innamorato di Rog due stagioni fa, quando venne a Castelvolturno per salutare Sarri.