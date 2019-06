RMC Sport, Ceccarini: "Su Veretout almeno quattro club, ma Napoli in pole. Sarri-Juve, in settimana l'ufficialità"

Niccolò Ceccarini, di RMC Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Veretout, c’è molto movimento. Ci sono anche Milan, Monaco e PSG. Ma il Napoli ha fatto passi in avanti importanti. La Fiorentina deve un attimo organizzarsi per il cambio di proprietà, motivi ovvi. Il Napoli resta in prima linea, farà un ulteriore assalto.

Sarri-Juventus, sono convinto che questa settimana firmerà un triennale. Poi chi porti con sè non lo so, si aspetta solo l’ok del Chelsea. James Rodriguez al Napoli? Complicatissimo, ma non impossibile".