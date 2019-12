Rivoluzione Napoli in estate, ma si ripartirà da Zielinski! Repubblica: rinnovo ormai vicino, i dettagli

Notizie Calcio Napoli - Sarà rivoluzione in estate in casa Napoli. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, il gruppo verrà rifondato ma si ripartirà anche da alcuni pilastri. Tra questi c'è anche Piotr Zielinski, talento indiscutibile per cui il Ds Cristiano Giuntoli è a lavoro per il rinnovo contrattuale.

Calciomercato Napoli, vicino il rinnovo di Zielinski

Dopo una lunga telenovela, stavolta dovremmo essere alle battute finali con tanto di fumata bianca in arrivo. Il centrocampista polacco firmerà fino al 2024, legandosi ancora al club azzurro e a prescindere da cosa accadrà nel prossimo campionato. L’ingaggio sarà di circa 3,5 milioni di euro, manca solo l'intesa sulla clausola rescissoria che finora ha sempre diviso le parti. Sullo sfondo, intanto, si lavora per il prilungamento anche di Arkadiusz Milik. Parallelamente al mercato, dunque, la società si muove anche sul fronte interno.