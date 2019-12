Rinnovo Mertens, nuova offerta del Napoli! Gazzetta: De Laurentiis inamovibile, o Dries accetta oppure andrà via a scadenza

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha riformulato l’offerta all'attaccante belga Dries Mertens per rinnovargli il contratto, lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il presidente gli ha proposto 4 milioni a stagione per i prossimi due anni, più un bonus alla firma. Ed è su questo aspetto che le parti non si trovano. In effetti, al giocatore sta bene lo stipendio ma, essendo svincolato, vorrebbe che il Napoli gli pagasse il cartellino. Su questo punto, De Laurentiis pare inamovibile: o il giocatore accetterà l’offerta oppure si arriverà a scadenza a giugno"