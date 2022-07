Rinnovo-Koulibaly pronta l'offerta del Napoli: ecco le cifre. Intanto la Juve si è mossa

L'edizione odierna del Mattino si concentra sulla situazione di Koulibaly, ambito da club di prima fascia ed una eventuale proposta di rinnovo da parte del Napoli.

Il Napoli ha pronta un’offerta intorno ai 5 milioni più bonus per 4 anni a Koulibaly per il rinnovo: il difensore senegalese, che ha il contratto in scadenza nel 2023, sarà in ritiro a Dimaro di rientro dalla vacanze e lì ci sarà anche De Laurentiis per l’incontro e la trattativa.

Ma intanto per Kalidou si è mossa la Juve che da tempo lo ha individuato come uno dei possibili sostituti (un altro obiettivo è Gabriel dell’Arsenal) di De Ligt, in partenza e ora molto vicino al Bayern Monaco: Ramadami, l’agente di Koulibaly ha incontrato ieri a Milano il direttore sportivo bianconero Cherubini e si è parlato anche di Milenkovic, il difensore centrale della Fiorentina, anche lui in scadenza 2023.

E questi sono giorni caldissimi per il futuro di Kalidou che è anche nel mirino del Chelsea e del Barcellona (da capire se anche il Bayern Monaco decidesse di muoversi). Da verificare le offerte che arriveranno al Napoli (la valutazione è intorno ai 40 milioni), e poi decisive saranno le volontà del club azzurro e di Koulibaly.