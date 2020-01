Retroscena Tuttosport - Il Torino prenota Petagna con la SPAL! Tutto è nato nell'affare Bonifazi

Calciomercato Napoli - Retroscena di mercato rivelato da Tuttosport. La Fiorentina per Bonifazi del Torino aveva offerto ben 13 milioni di euro, ma i granata hanno voluto venderlo alla SPAL che sta anche cercando di convincere Iago Falque a trasferirsi a Ferrara. Tutto questo è stato fatto dal Torino per “prenotare” un giocatore: Andrea Petagna, 24 anni, attaccante della Spal, su cui è piompato il Napoli. Le sue caratteristiche piaccion otanto al Toro e non ostacolerebbero in nessun modo quelle di Belotti. Intanto, il Toro prova anche a chiudere per Amin Younes che continua a respingere la soluzione Sampdoria.