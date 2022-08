Retroscena SKY - Meret-Spezia, è saltato tutto a causa di Provedel: fatta per Dragowski

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime notizie di calciomercato da Sky Sport con Gianluca Di Marzio che ha rivelato alcuni retroscena sul trasferimento saltato di Meret allo Spezia. Tutto fatto per l'arrivo di Dragowski allo Spezia. Alla Fiorentina andranno 2 milioni di euro più un milione di bonus (che dipenderà dalla sua eventuale cessione nei tre anni di contratto) e il 50% della rivendita.

Questo il retroscena di mercato da Di Marzio sull'arrivo saltato di Meret allo Spezia:

Per quanto riguarda Meret, invece, il suo trasferimento allo Spezia è saltato poiché Provedel si era impegnato con la Lazio e non ha preso dunque in considerazione l'ipotesi di trasferirsi al Napoli. Il portiere italiano, infatti, sarebbe finito all'interno dell'operazione Meret, facendo il percorso inverso del portiere classe 1997 e unendosi alla squadra di Luciano Spalletti.