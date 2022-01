Retroscena Mertens-MLS, Il Roma: Dries si è proposto! Ha incontrato il mese scorso emissari americani, i dettagli

Nei primi giorni dello scorso mese l’attaccante azzurro del Napoli Dries Mertens ha cercato un contatto con un club della MLS per capire se c’erano le possibilita? per chiudere la carriera negli Usa. Ne parla l'edizione odierna de Il Roma.

Calciomercato Napoli

"Un incontro di fronte al Golfo c’è stato e Dries si è proposto a certi emissari venuti dagli States. Come dargli torto, la sicurezza di una permanenza in azzurro non ce l’ha. E quindi la Major League sarebbe potuta essere una bella soluzione. Ma non è detto che non lo sia dopo l’eventuale no di De Laurentiis. Quindi quale migliore occasione per andare a giocare dagli americani. Che apprezzano molto i campioni europei. In quella occasione non si concretizzò nulla. E forse di fronte ad un no americano ha capito che è il momento di insistere per preferire ai dollari gli euro di Aurelio"