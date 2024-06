Retroscena Borrelli: lo scorso anno il Napoli lo stava per acquistare e girarlo al Bari. Ora due club di A lo seguono | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Gennaro Borrelli, attaccante del Brescia, è tra i nomi che potrebbero trovare spazio nella prossima serie A. Massimo Cellino, patron delle rondinelle, ha riscattato di recente il cartellino della punta per poco più di 4 milioni di euro. Lo stesso Cellino, in una intervista rilasciata questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato proprio che Borrelli sarà la punta di diamante del Brescia che punterà alla promozione in massima serie.

Dicevamo di come Borrelli possa però approdare in serie A già nella prossima sessione di mercato. Sul classe 2000 ci sono infatti il Cagliari, Nicola è un estimatore del ragazzo, ed anche il Verona che sta per cedere Noslin. Su di lui c'è la Lazio.

Borrelli, la scorsa stagione, è stato davvero ad un passo dal diventare un calciatore del Bari. L'attaccante sarebbe stato acquistato dal Napoli per poi essere girato ai pugliesi. L'affare però non andò in porto in quanto Polito poi scelse di virare su Diaw.