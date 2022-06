Repubblica - Rinnovo Mertens, ultimatum ADL: accetti o rifiuti l'offerta entro il weekend, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Sta per arrivare l'ultimatum di Aurelio De Laurentiis a Dries Mertens, il belga dovrà infatti dare una risposta all'offerta di rinnovo del club. La società partenopea ha avanzato l'offerta all'attaccante belga che arrivò nel 2013 dal PSV. E adesso il patron del Napoli fissa una data per la risposta.

Rinnovo Mertens, ultimatum De Laurentiis: cifre

A raccontare dell'ultimatum per il rinnovo di Dries Mertens da parte di De Laurentiis, è l'edizione online di Repubblica. Secondo il quotidiano infatti, entro questa settimana conosceremo il futuro del belga: se accetterà o meno quindi l'offerta di rinnovo del Napoli.

Mertens e De Laurentiis

Si legge infatti:

"De Laurentiis aspetta Mertens: il belga nel weekend dovrà dare una risposta al Napoli sul biennale da 1,3 milioni a stagione offerto dal presidente. La forbice tra distanza e offerta resta importante, visto che il giocatore chiede 1,7. La volontà dell’attaccante è di rimanere a Napoli, ma in caso di addio si aprirebbero le porte della Lazio, che non ha riscattato ancora Cabral dallo Sporting Lisbona proprio in attesa di capire la situazione Mertens".