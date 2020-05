Repubblica - Prima Mertens, poi tocca a Zielinski: può festeggiare il compleanno alla grande, rinnovo in arrivo!

Calciomercato Napoli - Se per Dries Mertens sembra ormai cosa fatta per il rinnovo, con l'accordo biennale dopo la telefonata di De Laurentiis e un futuro da dirigente, anche Piotr Zielinski è in attesa da tempo di un accordo con la SSC Napoli per il suo futuro. Un Piotr Zielinski che oggi compie gli anni, lui che è un '94 e oggi festeggia i 26 anni certamente attende il contratto più importante della sua carriera.

L'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Prima arriveranno la firma di Mertens e probabilmente quella di Zielinski, che oggi compie 26 anni e potrebbe festeggiarli alla grande. Presente e futuro si stanno di nuovo colorando di azzurro. La quarantena del Napoli è finita".