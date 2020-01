Repubblica - Napoli, è Tsimikas il prescelto per la fascia! Ghoulam punta al Marsiglia

Calciomercato Napoli - Definiti i primi due acquisti, ora c'è da risolvere la questione terzino in casa Napoli. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, tutto da dipenderà da Faouzi Ghoulam le cue ultime tracce risalgono addirittura al 6 ottobre scorso.

Mercato Napoli, il punto sul terzino

Fu infatti l'ultima volta che indossò una maglia da titolare, era contro il Torino di Walter Mazzarri e tra l'altro non entusiasmò nemmeno troppo. Da allora poi è sparito, tra panchine, tribune e una serie di continui intoppi fisici. A Gennaro Gattuso non dispiacerebbe un rinforzo sulla fascia, così Jorge Mendes sta trovando una nuova sistemazione all'esterno algerino. Quest'ultimo - rivela il quotidiano - preferirebbe tornare in Francia, dove ha messo il Marsiglia in cima alla sua lista.

Napoli, obiettivo Kostas Tsimikas

Qualora dovesse concretizzarsi la partenza del giocatore, la società avrebbe già individuato un sostituto all'altezza. Ecco quanto si legge direttamente dal giornale: