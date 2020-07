Repubblica - La trattativa Osimhen si sta trasformando in una telenovela: l'amico Akatugba sostiene in maniera pittoresca una tesi

Calciomercato Napoli - Al Napoli serve un attaccante capace di segnare con continuità e il presidente sta provando a stringere i tempi sul mercato per l’acquisto di Osimhen, anche se la trattativa per il suo arrivo dal Lille si sta trasformando in una telenovela. Ne parla Repubblica:

"I francesi dell’Equipe scrivono che avrebbe già sostenuto perfino le visite mediche: tesi sostenuta in maniera pittoresca sui social pure da Oma Akatugba, giornalista, connazionale e amico dell’attaccante, che ha risposto in maniera rassicurante e scherzosa ai messaggi ricevuti dai tifosi del Napoli. Meglio tuttavia fidarsi fino a un cento punto, visto che non ci sono conferme delle presunte visite mediche sostenute a Roma"