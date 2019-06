Repubblica: "Ilicic-Napoli, le cifre del triennale proposto da ADL"

L'edizione odierna di Repubblica scrive sul futuro di Josip Ilicic: "Ilicic non ha nominato esplicitamente il Napoli, ma ha escluso la Juventus ( « Non c’entra in questa storia... » ) e circoscritto così il campo delle ipotesi. « Poche squadre in Italia hanno fatto meglio dell’Atalanta, dove resterei però soltanto con la certezza di un programma ancora più ambizioso. Alla mia età non ho più tanto tempo per appagare le mie ambizioni». Può darsi che quello dello sloveno sia un gioco al rialzo, per rimanere con uno stipendio più ricco. È difficile però che a Bergamo riescano a pareggiare l’offerta azzurra: tre anni di contratto da 2,5 milioni, più bonus"