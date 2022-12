Repubblica - Frattesi vuole la Roma! L'Inter piomba nella trattativa: è l'erede di Barella

Calciomercato Serie A, ultimi aggiornamenti sul futuro di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo a metà tra Roma e Inter. Ne parla oggi il quotidiano La Repubblica, che ricorda come il club giallorosso abbia già provato ad acquistarlo in estate. Adesso è pronto un nuovo assalto a quello che viene ritenuto uno dei giovani calciatori più promettenti del panorama calcistico italiano.

Frattesi tra Roma e Inter

Secondo la Repubblica, il Sassuolo chiede 35 milioni di euro per vendere Frattesi, anche se la Roma può contare su uno sconto del 30% grazie ad una clausola inserita nel suo contratto, e contano di mitigare le richieste del Sassuolo inserendo i cartellini di Bove e Volpato. Dall'altra parte, però, c'è anche l'Inter di Simone Inzaghi, che vuole Frattesi come alternativa a Barella nel centrocampo nerazzurro.

La Repubblica scrive che la Roma conta sul gradimento del giocatore, ma è pur vero che il club giallorosso non ha grosse risorse da investire sul mercato e il futuro di Mourinho in panchina è in bilico. Il Napoli, che pure si era interessato al calciatore nei mesi scorsi, in questo momento sembra assistere defilato al corso della trattativa.