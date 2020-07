Repubblica - Ecco il piano B se salta Osimhen: occhi su Morelos dei Rangers Glasgow!

Calcio mercato Napoli, novità importanti in entrata. Secondo l'edizione odierna di Repubblica il Napoli ha già in tasca l’accordo con il Lilleper Osimhen, da cui potrebbe arrivare anche il difensore brasiliano Gabriel.

Ma la priorità è Osimhen e De Laurentiis vuole chiudere l’affare in fretta, per evitare che altri club possano inserirsi nella trattativa e farla diventare un’asta milionaria, da cui il club azzurro si sfilerebbe. È infatti già pronto anche un piano B, nel caso che la prima scelta di Gattuso diventi irraggiungibile. A Castel Volturno hanno infatti messo gli occhi su Alfredo Morelos, 24 anni, attaccante colombiano dei Rangers Glasgow: per ora, però, resta solo un’alternativa.

Miki Bouraoui, intermediario di mercato tra gli altri di Alfredo Morelos attaccante dei Glasgow Rangers, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 nel corso del programma "Calcio Napoli 24 Live" lo scorso 1 luglio:

"Osimhen? Grande calciatore, se l'attaccante è arrivato in città e parla con la società allora significa che ci sono ottime possibilità affinchè il colpo sia chiuso. L'eventuale arrivo del nigeriano esclude l'ingaggio di un altro attaccante, sto parlando di Alfredo Morelos. L'anno scorso è stato capocannoniere in Scozia e anche quest'anno ha segnato tanto con il Rangers Glasgow. L'avevo proposto a Giuntoli che mi aveva dato il suo gradimento, si tratta di un calciatore di grande valore sul quale ci sono diversi club soprattutto in Premier League, ma la sua preferenza è trasferirsi in Italia (su di lui c'è anche il Bologna, ndr)"