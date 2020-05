Real Madrid, frattura al piede destro per Luka Jovic! I tempi di recupero non saranno brevi

Ultime notizie mercato Napoli - E' una stagione davvero no quella di Luka Jovic, talento del Real Madrid e seguito con particolare attenzione anche dal Napoli in vista della prossima stagione che dovrà essere per lui quella del rilancio. Quest'anno, infatti, non ha trovato spazio con Zidane ed il periodo negativo non si è concluso, dal punto di vista personale, con la sospensione del campionato spagnolo a causa del Coronavirus. Prima, infatti, è stato denunciato per aver violato la quarantena ed ora si è rimediato una frattura al calcagno del piede destro durante una sessione di allenamento a casa. Ancora incerti, al momento, i tempi di recupero ma in ogni caso, stando a quanto riportato da Sky Sport, non dovrebbero essere brevi.

Infortunio Luka Jovic