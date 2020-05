Rai, Paganini: "Addio Callejon? Il Napoli vuole valorizzare Lozano, il messicano pronto a dimostrare il suo valore"

Ultime calciomercato Napoli. Paolo Paganini, giornalista Raisport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La questione Mertens è stata gestita bene dal Napoli, il belga era molto vicino all’accordo con l’Inter. Poi il club azzurro ha fatto una pressione intelligente sul ragazzo che ha finito per guadagnarci anche qualcosa in più. Callejon? Lo vedo molto più distante perché vuole tornare in Liga, ha diverse offerte sul piatto. Il Napoli punta a valorizzare Lozano che vuole restare in azzurro per dimostrare il suo valore, quindi la partenza di Callejon gli darebbe sicuramente più spazio”.