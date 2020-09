RAI - Oggi l'agente di Milik a Trigoria per chiudere con la Roma: novità sui bonus in favore del Napoli. Nell'affare anche due giovani romanisti

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della RAI: "Emergono nuovi dettagli sulla trattativa tra Napoli e Roma. Oltre i 18 milioni fissi (3 piu obbligo a 15) il club azzurro ha 5 miloni di bonus già in tasca (i premi scattano appena la Roma conquista un punto nel 2021). Gli altri 4 sono legati ai goal del polacco (un milione ogni 10 reti stagionali). Non solo il Napoli avrà un milione di euro se in questi 5 anni la Roma venderà Milik. Legate ad esigenze di bilancio la possibilità di inserire uno o 2 giovani della cantera romanista (Bouah o Bove). L'agente di Milik é atteso tra oggi e domani a Trigoria. Il compleanno del figlio gli ha impedito di raggiungere ieri la capitale. I due club sono ottimisti sul sì del polacco scaricato dalla Juve pronta ad annunciare Dzeko"