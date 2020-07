RAI - Milik si sente della Juventus al 100%! Il Napoli ha confermato il prezzo per cederlo

Notizie Calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Milik? Mi auguro che vada via per il Napoli, non ce la faccio più a vederlo in campo. Non tutti sono galantuomini come Gattuso e c’è gente come Milik che quando sa di andar via tira i remi in barca ed ora fa lo spettatore non pagante. L’Inter è superiore al Napoli, ma se giochi in 10 non puoi mai vincere. Callejon pure sa di andar via, ma si è sempre impegnato, Milik no. Non vorrei che il ragazzo stia giocando male per far abbassare il prezzo del cartellino e quindi per essere venduto più semplicemente. Milik si sente juventino al 100%, ma il Napoli vuole 40 mln di euro”.