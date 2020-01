Secondo quanto riportato dai colleghi di Rai Sport con Ciro Venerato, la Roma si è fiondata su Matteo Politano in queste ore dopo l'infortunio di Nicolò Zaniolo. L'attaccante esterno dell'Inter è da tempo nel mirino del Napoli per l'attacco di Gattuso, con una idea di scambio con Llorente che al momento sembra essere stata accantonata. Inoltre per la Roma proseguono i contatti con il Milan per un possibile scambio Suso-Under.