Radio Kiss Kiss, De Maggio: "Leggo di visite mediche già sabato per Elmas: io sarei più cauto..."

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per Elmas si parla di visite mediche fissate per sabato. Il giocatore sarà sicuramente del Napoli ma sarei un po' più cauto per quanto concerne la data delle visite. Lo stesso è stato fatto con Rog: oggi doveva fare le visite mediche sabato con il Cagliari ed invece era a Dimaro".