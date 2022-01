È tutto fermo per i rinnovi in casa Napoli, il piazzamento Champions potrebbe cambiare le sorti e il destino di qualcuno, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli

“Juan Jesus, da svincolato, ha firmato in estate per una sola stagione, da quarta scelta è diventato (per ora) titolare, ha convinto Spalletti - che lo ha utilizzato sia a sinistra che come centrale - e si giocherà le sue chance di permanenza nei prossimi mesi”