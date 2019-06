Quagliarella premiato a Castellammare di Stabia, il bomber dribbla il Napoli e celebra le Vespe: "Ho tifato per loro tutto l'anno"

Castellammare premia le sue eccellenze, e nella serata denominata Rosso di Stabia svoltasi presso la Reggia Borbonica di Quisisana, conferisce il giusto tributo al capocannoniere dell'ultimo campionato di serie A, Fabio Quagliarella. Bomber d'eccellenza del massimo torneo, sul suo volto qualche lacrima di emozione nel parlare degli sforzi della famiglia per sostenerne la crescita professionale. A lui viene donata una gigantografia con la casacca del Napoli, ma nessun accenno ad un possibile ritornon in azzurro, sognato dai tifosi: «Sono felicissimo della promozione della Juve Stabia in B - la punta parla invece del club gialloblù -, ho tifato per loro tutto l'anno ma non sono mai venuto al Menti solo per scaramanzia»