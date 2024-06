PSG su Kvaratskhelia, Repubblica: c'è l'accordo per 30mln di stipendio in quattro anni! De Laurentiis vorrebbe un solo sacrificio sul mercato

Calciomercato SSC Napoli - Tra Khvicha Kvaratskhelia e Napoli è rottura? L’esterno offensivo vuole lasciare Napoli - nella serata di ieri significative le parole del procuratore e del padre - con il Paris Saint-Germain in pole per acquistarlo. Ne parla l’edizione online di Repubblica.

I parigini hanno l’accordo economico con il procuratore del georgiano:

‚ÄúUn quadriennale da¬†7.5 milioni di euro a stagione. E sono pronti a offrire¬†110 milioni al Napoli, che non vorrebbe privarsi del suo giocatore. Ha risposto in modo molto duro e con una nota sui social ha chiarito: ‚ÄúParlano i contratti, non i padri. Fine della storia‚ÄĚ.

Aurelio De Laurentiis vorrebbe ‚Äúsacrificare‚ÄĚ solo un big sul mercato, cio√®¬†Victor Osimhen, ma le situazioni relative a¬†Giovanni Di Lorenzo e Kvaratskhelia¬†sono da monitorare‚ÄĚ