Politano vuole andare via! Repubblica: non c'è feeling con Spalletti, chiederà a Giuntoli di essere messo sul mercato

Nel quartier generale del Napoli in Trentino stanno arrivando anche i Nazionali, ieri è stato il turno di Lobotka, Rrahmani e Politano. Quest'ultimo è in uscita dal Napoli, come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

Politano vuole andare via

La posizione di Politano nello spogliatoio azzurro continua a essere precaria:

"Il forte attaccante mancino, nell’orbita dell’Italia di Mancini, ha infatti fatto sapere attraverso il suo manager Giuffredi di avere voglia di cambiare aria. Non c’è più feeling con Spalletti e il giocatore romano ribadirà dunque al ds Giuntoli la sua intenzione di andare subito altrove, chiedendo di essere messo sul mercato"

