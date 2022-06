RAI - Nulla di fatto tra Valencia e Napoli per Politano, ma spuntano 2 possibili sostituti: c'è un ritorno di fiamma

Calciomercato Napoli, ci sono novità in merito alle notizie relative a Matteo Politano e il suo possibile erede in maglia azzurra. Ecco quanto riportato da Ciro Venerato a Rai Sport:

Matteo Politano Napoli

Politano al Valencia, nulla di fatto

"Nulla di fatto tra Valencia e Napoli per Politano. Per ora gli iberici non possono investire i 20 milioni chiesti da De Laurentiis. Prima devono vendere Guedes e Soler, poi si vedrà. Nel frattempo il Napoli valuta possibili eredi. Confermato il sondaggio con Solbakken del Bodo, ma la Roma ha già un accordo con gli agenti (commissioni incluse) che chiedono ai campani identiche cifre messe sul piatto dai giallorossi. Ma il club azzurro parallelamente si è mosso anche su Brekalo. Arrivano conferme su una lunga call col suo entourage. Il Wolfsburg chiede 10 milioni per cederlo a titolo definitivo. Giuntoli aveva già seguito Brekalo prima del suo prestito al Torino. Un ritorno di fiamma per il croato".