"Politano va al Milan?". Marotta con un gesto eloquente annuncia l'imminente chiusura trattativa coi rossoneri

Calciomercato Napoli - Durante la conferenza stampa di presentazione dell'album delle figurine Panini in Lega Calcio, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta si è reso protagonista di un simpatico siparietto. Si parlava della possibilità di vedere a breve due nuove figurine: quella di Ashley Young con la maglia nerazzurra, obiettivo concreto dell'Inter, e quella di Politano con la divisa rossonera, idea per l'attacco del Milan. Marotta ha sorriso e con un gesto come per dire "quasi, quasi" ha confermato scherzosamente le due trattative praticamente in dirittura d'arrivo. Politano è stato al centro di un ipotetico scambio con Llorente per settimane.

All'uscita dall'evento, l'ad dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Stiamo lavorando. Anche Vidal è un obiettivo. Quello che non succede stasera, può succedere domani".