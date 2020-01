Calciomercato - Politano-Roma e Spinazzola-Inter. Domani la giornata decisiva per la chiusura. Tweet di Gianluca Di Marzio: "C’è l’intesa tra Inter e Roma per lo scambio Politano-Spinazzola: club e agenti al lavoro per le intese totali su formule e ingaggi. Ok dei club a far viaggiare domani i giocatori per le nuove destinazioni e quindi fare le visite mediche".