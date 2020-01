Politano-Napoli, Gazzetta: mercoledì il Napoli è andato a dormire con sensazioni positive, ma l'offerta del Siviglia è più convincente

Ultimissime calcio Napoli - Sembra destino che tra Politano e il Napoli ci debba sempre essere uno sfondo di giallo ad accompagnare la trattativa, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Mercoledì il Napoli è andato a dormire con sensazioni positive, ma la giornata di ieri rischia di mischiare ancora una volta le carte. Infatti, più cose al momento non tornano. Intanto, quella più marginale: Inter e Napoli devono ancora decidere se inserire o meno Llorente nell’affare, Nessuna accelerata ieri e nessuna chiusura imminente perché ancora non c’è accordo tra Napoli e Politano sull’ingaggio. E in questa fase di stallo sperano di potersi inserire Roma e Siviglia. I giallorossi la scorsa settimana avevano chiuso per lo scambio con Spinazzola, garantendo a Politano 2 milioni a stagione. È spuntato pure il club spagnolo, con un’offerta più convincente di quella del Napoli"