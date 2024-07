Pioli finisce in Arabia, maxi accordo col club di Benzema e Kante

Può tornare sin da subito in corsa Stefano Pioli, dopo la separazione con il Milan al termine della scorsa stagione. È infatti tutto definito per vedere l'allenatore nella panchina dell'Al-Ittihad, e quella di mercoledì può essere la giornata decisiva prima delle firme.

Potrebbero aprirsi le strade del campionato arabo per Stefano Pioli, al termine dell'esperienza in rossonero. Il classe '65 è infatti molto vicino a diventare il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad, squadra in cui giocano Benzema e Kanté.

Gli arabi infatti hanno ormai scelto di esonerare Marcelo Gallardo, ex River Plate, e la scelta della società sembra essere ricaduta proprio sull'allenatore che ha vinto lo Scudetto con il Milan nella stagione 2021/2022. La trattativa è avanzata ma vanno sistemate alcune cose tra Pioli e il club, per cui la giornata di mercoledì sarà decisiva. Dopo giorni di contatti, però, tutto è impostato verso la chiusura. A riportarlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.