Sky - Il napoletano Pezzella verso il Bologna: spunta un altro inserimento

Calciomercato - Mihajlovic attende il primo rinforzo per la prossima stagione e il nome è quello di Giuseppe Pezzella. Per l'esterno, in prestito all'Atalanta nell'ultima stagione ma di proprietà del Parma, mancano gli ultimi dettagli da limare e arriverebbe con un prestito con obbligo di riscatto. Ma la trattativa non è stata ancora chiusa a causa della proposta arrivata al Parma della Salernitana. Bologna conta comunque di definire al più presto. A riportarlo è Sky Sport con Gianluca Di Marzio.