Perchè il Napoli acquista Ostigard? I motivi della scelta di Giuntoli

Cinque milioni al Brighton e Leo Ostigard diventerà un calciatore del Napoli. Gli inglesi nel chiedevano sei, l’offerta era di quattro: si è trovato un compromesso. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il club azzurro ha deciso di affondare il colpo:

"La scelta di Giuntoli è ricaduta su Ostigard perché il norvegese ha caratteristiche diverse dagli altri centrali in organico e potrebbe sposarsi bene con ciascuno di loro. L’ex genoano è il classico marcatore che “rompe la linea” e che va a prendere l'avversario anche molto lontano dalla porta. Per questo motivo potrebbe far coppia tanto con Koulibaly e Juan Jesus, sul centro-sinistra, quanto con Rrahmani. Servirà definire l’arrivo di Ostigard in tempi brevi per averlo a disposizione già da Dimaro"