Pèpè - Napoli, Sky: passi avanti con il Lilla! Ora Giuntoli dovrà convincere il giocatore attratto dalla Premier League

Calciomercato Napoli - Nicolas Pépé Napoli, trattativa che avanza con fiducia e potrebbe decollare da un momento all'altro. Il calcio Napoli vuole investire in un profilo giovane ma già affermato. Contatti positivi con il Lilla, ci sono passi avanti. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sky Sport ed evidenziati da CalcioNapoli24.

Napoli calciomercato - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Calciomercato l'originale”, trasmissione in onda su Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Passi avanti importanti con il Lilla per Pèpè, come contropartita si studia Ounas. Ora serve il sì del giocatore che ha in testa anche la Premier League. Non è un'operazione facile specialmente per le volontà del calciatore. Il lavoro che dovrà fare il Napoli sarà quello di convincere, così, l'attaccante ed il suo entourage.