Pandev, l'agente: "Elmas? Complimenti al Napoli che se lo porterà a casa"

Il Napoli ha deciso di puntare forte su Elmas, il centrocampista macedone classe '99 che è reduce da due stagioni al Fenerbahce. Costo dell'operazione quindici milioni di euro più tre di bonus. "E' un calciatore che ha una gran forza e che ha ancora ampi margini di crescita", dice a Tuttomercatoweb.com Leonardo Corsi, agente di Goran Pandev e grande conoscitore del calcio macedone. "E' un '99 ed uno dei talenti più interessanti a livello europeo. So che vari club lo volevano, dunque complimenti al Napoli che se lo porterà a casa".

Che tipo di giocatore è?

"A centrocampo dimostra di essere un giocatore di qualità e quantità. Ma è più propenso alla qualità. Ha muscoli e fisico per migliorare anche sotto il profilo della quantità. In chiave futura è uno dei più interessanti a livello europeo. Al Fenerbahce ha dimostrato personalità e ha segnato anche nel derby. Gioca senza avvertire le pressioni e questo è molto importante. In nazionale ha giocato abbastanza bene anche se può fare meglio".

A chi lo paragona?

"Non è facilmente paragonabile a qualcuno. Potrei dire Stankovic ma non ha il suo tiro. E' uno alla Hamsik, ma non farei un paragone preciso. E' una mezzala per un centrocampo a tre: non è Allan, non è Fabian Ruiz ma può essere l'alternativa a Zielinski".

Il calcio macedone insomma è in crescita...

"Ci sono in effetti altri giocatori pronti per il calcio italiano: Nikolov e in particolare Bardhi, reduce da un campionato splendido in Liga con il Levante. Ha una valutazione elevata ma lo consiglio davvero". Non interessa il club azzurro"