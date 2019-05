La Juve di Sarri: da Torino già preparano la formazione tipo, 4-3-3 con Higuain punta centrale [GRAFICO]

Maurizio Sarri è il primo candidato per la panchina Juventus. Il tecnico ex Napoli sta per affrontare la finale di Europa League con il suo Chelsea, ma i discorsi con la dirigenza bianconera, ed in particolare Fabio Paratici, si stanno intensificando.

SARRI ALLA JUVE: ECCO MODULO E FORMAZIONE

L'edizione odierna di Tuttosport ipotizza già una formazione con tanto di modulo. Le novità rappresenterebbero centrocampo e attacco, con Pogba mezzala e Gonzalo Higuain punta centrale con Cristiano Ronaldo e Bernardeschi.

Ecco dunque come apparirebbe la formazione bianconera con Sarri sulla panchina Juve. Al momento è solo un'idea, anche se probabilmente la Juve ha già avviato i primi contatti. La piazza bianconera continua a sperare di vedere Guardiola a Torino come nuovo allenatore Juve, ma l'idea sembra difficile da concretizzare. Restate connessi su CalcioNapoli24 per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale e le ultimissime notizie di mercato.