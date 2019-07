Calciomercato Napoli - La Coppa D’Africa è uno dei palcoscenici per mettersi in mostra, Adam Ounas con la sua Algeria lo sta facendo alla grande. Secondo quanto riportano alcuni media francesi, sulle tracce del calciatore del Napoli, ci sarebbe il Siviglia,che lo scorso gennaio ha raggiunto un accordo proprio con il Napoli per il prestito di Marko Rog. Il Siviglia starebbe seguendo con grande attenzione la situazione sull’esterno offensivo del Napoli.