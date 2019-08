Ounas-Nizza, L'Equipe annuncia: accordo raggiunto, prestito oneroso annuale. Cifre e dettagli dell'affare

Calciomercato Napoli - E' fatta per la cessione di un azzurro, si va a sfoltire la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Un tassello in meno in organico, che libera un posto per l'approdo in rosa di Hirving Lozano.

Napoli, Ounas saluta: in prestito al Nizza

Si sblocca l'affare Adam Ounas al Nizza. A riferirlo è il prestigioso giornale francese "L'Equipe" che parla di una trattativa chiusa tra il Napoli e la società francese sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni per un solo anno. Il Nizza si farà carica di una parte dell'ingaggio del calciatore algerino, nella fattispecie il club transalpino coprirà circa 250mila lordi dello stipendio di Ounas. A giorni è attesa l'ufficialità secondo i colleghi francesi.