Otavio, l'agente: "Nessun contatto ufficiale con il Napoli, ma sarebbe il giocatore ideale per Gattuso"

Calciomercato Napoli - Durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television è intervenuto Jeronimo Soares, procuratore di Otavio e di Klauss tra gli altri, il quale si è soffermato sul futuro del suo assistito e su tanto altro, ecco quanto emerso:



Solo voci: "Per ora non ci sono stati contatti ufficiali, sono solo voci che girano. Otavio è un giocatore molto interessante per ogni campionato, possiede grandi qualità e si potrebbe adattare molto bene ovunque. Dopo tanti anni con il Porto, gli piacerebbe poter cimentarsi in una nuova avventura.”

Il ruolo di Otavio: "E' una questione molto soggettiva, personalmente piace vederlo partire da esterno. Al calciatore piace giocare a centrocampo e soprattutto di essere importante nella creazione delle trame offensive della squadra, tutto sommato si sente a suo agio dal centrocampo in su".

Otavio, l'ideale per Gattuso: “Lo vedrei molto bene nella squadra di Gattuso e potrebbe fare molto bene al Napoli. Si trova a suo agio nelle squadre che giocano palla a terra e che ripartono veloci, sarebbe molto interessante per lui. Stessa discorso vale anche per quando ci fu l'interessamento dell'Atalanta".

Otavio, Porto

Occasione di mercato: "Il suo contratto scade nel 2021 e le trattative per il rinnovo non sono andate molto bene. Da gennaio potrebbe firmare un pre-contratto con chiunque, è ancora tutto aperto e potrebbe esserci anche un rinnovo. È una buona occasione di mercato e i valori di mercato non sono quelli degli anni passati".

Il legame con Sérgio Conceição: "È stato l'allenatore che gli ha permesso di fare il salto di qualità. Si sono conosciuti nel secondo anno al Guimarães, il mister lo apprezza moltissimo e non mi sorprenderei se lo cercasse in future esperienze".

Passaporto comunitario: "E' vicino ad ottenere il passaporto portoghese e ci sono notizie in merito alla possibilità di poter giocare per la nazionale lusitana. Conoscendo le sue qualità e mantenendo il livello di questa stagione non mi sorprenderei che una delle due nazionali lo chiamasse”

Un nome per il futuro: "Abbiamo un ragazzo molto interessante, è di proprietà dell'Hoffenheim e due anni fa ha giocato molto bene con l'HJK. Ora è al Lask e si è ben comportato in Europa League. Il suo nome è Klauss, ma al momento dall'Italia non è arrivata nessuna offerta. Credo che in Serie A potrebbe fare molto bene ed essere una rivelazione. Ha già segnato in stagione 19 gol. È stato la sorpresa del campionato. A soli 22 anni vanta più di 50 reti nei campionati europei.