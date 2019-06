Il Roma - Il Napoli ha riscattato Ospina! Spunta la data per l'ufficialità, le cifre

Calciomercato Napoli - Dalle parole rilasciate con la Nazionale colombiana sembrava soltanto una formalità, David Ospina continuerà infatti ad essere un portiere del Napoli. E chissà che non abbia un ruolo importante anche nel portare il suo compagno di Nazionale e parente James Rodriguez.

La notizia di calciomercato è stata lanciata dal giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, tramite l'account ufficiale Twitter. David Ospina continuerà ad essere un calciatore della rosa di Carlo Ancelotti. Questo l'annuncio del collega de Il Roma:

E il portiere del Napoli, potrebbe avere un ruolo importante nel portare e convincere James Rodriguez ad accettare l'azzurro. Queste le dichiarazioni rilasciate in mixed zone ieri al termine di Colombia-Qatar:

“Conosciamo il valore di James e cosa può rappresentare. Sarebbe ottimo poter contare con lui per raggiungere gli obiettivi che abbiamo. Stiamo aspettando che prenda la sua decisione. E speriamo sia la decisione migliore per lui… Sa che è una grande squadra, e gli piacerebbe venire. Lui deve prendere la decisione per la sua vita e per la sua carriera, e che sia la miglior decisione. Se aiuto ADL nell’operazione? “(Ride, ndr) Eh si… speriamo. Stiamo aiutando, vediamo quello che che possiamo fare. Però è James che prende la decisione. Credo che adesso sia concentrato sulla Copa America. Penso sia più probabile dopo la Copa. Se succede qualcosa già prima sarebbe fantastico”